Marco Tardelli boccia la nuova formula della Champions League. "Non mi piace", dice a La Repubblica. "Perché? Il calendario, ad esempio. È diverso per ogni squadra, così si creano delle disparità".

"Le riserve oggi non esistono più - prosegue Tardelli -. Ci sono cinque sostituzioni, quelli che iniziano in panchina sono titolari che giocano meno. Prendete Frattesi: è un giocatore importante, eppure parte fuori". La stagione dei nerazzurri, secondo l'ex tecnico (con un passato anche all'Inter) è "ottima, stanno correndo su tutti i fronti. In campionato hanno solo tre punti in meno del Napoli, ma devono recuperare una partita. Sono lì. Ha avuto qualche difficoltà Lautaro, ma ora si è ripreso. Penso sia impossibile chiedere di più a questa squadra".

"Duello scudetto? Conte può tenere questo ritmo fino alla fine. Ha perso Kvaratskhelia, è vero, ma può ancora sostituirlo e già in estate De Laurentiis ha speso tanto. Sarà un testa a testa avvincente, molto dipenderà da quanto avanti andrà l’Inter in Champions. Ha il potenziale per vincerla. Ma attenzione al Milan: ha una bella squadra, se lo spogliatoio si compatta può davvero sognare in grande".