"Il momento delle due squadre parla chiaro. Se si deve guardare alla condizione, soprattutto a quella psicologica, dico Juve favorita: squadra in crescita, mentre l'Inter sta accusando un periodo di difficoltà". Queste le considerazioni di Marco Tardelli alla Gazzetta dello Sport. "Dybala uomo chiave per i bianconeri: ha la singola giocata che spezza l'equilibrio. Tra i nerazzurri, invece, dico Brozovic: quando il croato non c'è, si vede un'Inter molto diversa. E questo probabilmente per la sua unicità".