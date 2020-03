Non solo Lautaro Martinez, in Spagna comincia a girare anche il nome di Aubameyang per il mercato degli attaccanti del Barcellona. Lo scrive Sport, che sottolinea come parte della famiglia del gabonese vive in una zona costiera molto vicina alla città catalana. E' lì che sono stati presi i primi contatti per arrivare al giocatore, che sarebbe felicissimo di vestire la maglia blaugrana.

Nell'articolo pubblicato oggi si sottolinea anche come l'attuale punta dell'Arsenal non sia la prima opzione. Aubameyang è disposto ad attendere ma vorrebbe conoscere il suo futuro prima di giugno, sebbene l'emergenza coronavirus abbia probabilmente posticipato un po' i tempi di tutto, mercato compreso.

In queste settimane si parla molto del giocatore anche in ottica Inter, soprattutto qualora Lautaro Martinez dovesse essere ceduto.

VIDEO - TANTI AUGURI A... - ALVARO RECOBA, QUANTE MAGIE IN NERAZZURRO