Attualmente senza panchina, Rita Guarino torna a parlare dalle colonne di Tuttosport. "Mi sto dedicando alla formazione professionale, sto approfittando di questo tempo per approfondire alcuni aspetti difficili da curare durante una stagione “normale”, dice l'ex allenatrice nerazzurra dopo tre anni di esperienza a Milano. "Ho assistito a una grandissima crescita sia della squadra, sia di tutta l’area femminile nerazzurra. Cresciute anche nelle intenzioni di voler raggiungere risultati rilevanti e nella mentalità di proiettarsi a traguardi sempre più ambiziosi. E aver contribuito a questo, per esempio con una continuità prestativa della squadra sempre crescente, mi ha lasciato moltissimo anche a livello personale".

Per questo campionato, la favorita sembra ancora la Roma. "Sulla carta sì, è la squadra che ha cambiato meno, aggiungendo poche pedine in alcuni ruoli chiave. Resta la squadra da battere. Il miglior mercato è stato quello dell’Inter che si è rafforzata con giocatrici importanti soprattutto in difesa e a centrocampo che hanno completato una rosa già buona con profili di esperienza e giovani di prospettiva. Senza dimenticare le ragazze arrivate a gennaio, Serturini, Magull e Milinkovic, e quelle che per infortunio lo scorso anno sono state spesso fuori. Sono certa che insidierà Roma e Juve".