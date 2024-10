"Lautaro ha le stigmate del campione. Ci mette la faccia da vero capitano quando serve, ma non è mai eccessivo nelle sue manifestazioni fuori dal campo. È completo, ha tiro, destro e sinistro. Ha gambe potenti, sta migliorando anche molto nel colpo di testa e quindi è un punto di riferimento per la squadra, sia in campo, che fuori. Non sbaglia mai le parole, è sempre attento, è giustamente tra i candidati al Pallone d’oro perché ci vogliono degli esempi positivi per i ragazzi di oggi. E lui lo è sicuramente". Queste le considerazioni a Tuttosport di Aldo Serena, ex bomber nerazzurro, sull'attuale capitano interista.