Aldo Serena ha le idee molto chiare su quel che deve fare l'Inter dopo aver perso il duello per Bremer. "Non deve scomporre la linea difensiva titolare che tanto ha fatto bene ed è in sintonia - dice in un'intervista a Il Giorno -. Poi ci sono da valutare le situazioni economiche, ma io andrei a toccare qualcos'altro, senza mandare via Skriniar. È un giocatore in costante crescita, di alto profilo fisico e atletico. Una sua cessione creerebbe un vuoto. Potendo, farei altre scelte: non cederei i giocatori più importanti”.