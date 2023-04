"Mamma mi si è ristretta la porta. Oppure, per andare dritti al punto: mamma, ho perso il gol". Si apre così l’analisi di Sportweek, in edicola oggi, che si focalizza su un dato preoccupante ben esplicato da Aldo Serena, che riguarda il nostro campionato e in generale il calcio: "Oggi i centravanti non tirano più". I numeri, curati da Opta, parlano chiaro e sono impietosi: "Nelle 28 giornate prese in esame sono andati a tabellino 704 gol, 119 in meno rispetto agli 823 della passata stagione, ancora peggio se il confronto viene fatto con quelle precedenti" si legge.

"Dal 2005, i campionati in cui si sono segnate più reti sono stati quelli giocati nel periodo peggiore del Covid, quando gli stadi erano chiusi. Senza pubblico, la concentrazione dei difensori è calata - spiega l'ex attaccante dell'Inter -. A volte, il rumore di fondo dello stadio, il brusio o, al contrario, l’improvviso alzarsi dei decibel degli spettatori alzano la soglia di attenzione. Danno la scossa, la sveglia a chi deve proteggere la propria porta. Insomma, il pubblico ti aiuta a percepire se c’è il pericolo alle tue spalle, se un avversario di cui non ti eri accorto ti sta scappando, se stai per rischiare un passaggio arretrato…".