Clarence Seedorf parla a La Repubblica della nuova Champions League. "La nuova formula del torneo dobbiamo viverla per capire com’è. Sicuramente, quella vecchia era bella. La sfida più interessante? Il Milan col Liverpool. Sarà intensa e spettacolare. Essendo la prima, con il nuovo format, le squadre saranno libere di cercare il risultato, senza la pressione del passaggio del turno. Poi dico City-Inter. Potremo rivivere la finale del 2023, ma con il City in condizioni migliori. Anche l’Inter, che a Istanbul ha dimostrato di essere all’altezza, oggi ha più consapevolezza. Sarà difficile per entrambe".

"Le italiane in Champions? L’Inter è la più attrezzata, ma anche Milan e Juve. E l’Atalanta in Europa è un pericolo per tutti. Le distanze tra i club si sono assottigliate. La differenza la fa la resilienza: far durare il meno possibile i momenti negativi e colpire al momento giusto. Come il Dortmund nella scorsa edizione della Champions. Come sta il calcio italiano? A livello di Nazionale, l’Europeo ha indicato che c’è tanto lavoro da fare ma il materiale umano è molto buono, a partire da Spalletti. Poi Donnarumma, Calafiori, Barella. A livello di club, bisogna riconfermarsi dopo gli exploit di Inter ed Atalanta. I tifosi italiani riempiono gli stadi. È un dovere offrire loro uno spettacolo degno".