Nonostante alcuni battibecchi del passato, anche Mario Sconcerti sale sul carro dei "mourinhiani", il giorno dopo il successo in Conference League della Roma. "L'ha vinta alla Mourinho, niente concesso al palleggio, molto tattici anche gli uomini di talento come Pellegrini e Abraham, ma una forza di gruppo intensa e una chiave di gioco molto precisa - si legge sul Corriere della Sera -. La chiave sono stati i tre difensori centrali, la vera scoperta di Mourinho in questa stagione. Al di là degli avversari è difficile segnare a questa Roma quando è dentro la partita".