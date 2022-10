"L’Inter ha vinto con merito in casa del Sassuolo. Anche qui troppa differenza in campo". È il commento che Mario Sconcerti affida alle colonne del Corriere della Sera dopo il successo nerazzurro del Mapei. "È bastato un piccolo ritorno di Dumfries per squilibrare la partita - si legge -. L’Inter non è squadra agile, ha bisogno della forza verticale di Dumfries. Dimarco crossa bene, ma Dumfries salta l’uomo, quindi prende profondità, è l’unico che possa farlo. Dzeko è arrivato con l’antica puntualità sui palloni da centravanti. Una vittoria che non risolve ma tiene tutto in strada. L’aspetto davvero curioso della stagione è se reggeranno Atalanta e Udinese. Dovessero riuscirci, avremmo subito poche squadre per la Champions e meno ancora per lo scudetto. Questa è la novità".