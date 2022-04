L'editoriale del Corriere della Sera su Bologna-Inter è affidato a Mario Sconcerti. "È stata a Bologna una partita incomprensibile dell’Inter - scrive -. Il fatto tecnico che la determina, l’errore di Radu, è meno infrequente di quel che sembri, Buffon ha fatto la stessa cosa lunedì scorso nel Parma. Ma resta gravissimo e diventa il sintomo di uno squilibrio, di una tensione comune che ha bloccato la squadra. Radu ha fatto il massimo, ma l’inquietudine è stata di tutti. L’impressione è che sia stata sbagliata la gestione della vigilia e della partita. Non c’erano troppe certezze, c’erano i dubbi che una grande squadra all’ultimo chilometro non deve avere. Inzaghi ha chiesto calma per ogni minuto della gara, ma nel cercarla la squadra si è come sottomessa, è rimasta a guardare aspettando che qualcosa cambiasse la partita al posto suo. Non è stata l’Inter del campionato, nemmeno quella del momento buio. È stata un’Inter senz’anima, inutile, disarticolata, pensierosa, disfatta dalla sua stessa attesa".