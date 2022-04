Mario Sconcerti analizza sul Corriere della Sera il derby di Milano e nel suo editoriale non manca un accenno all'episodio del gol annullato a Bennacer . "Ha deciso Lautaro, il miglior attaccante in campo. Il Milan non meritava una sconfitta netta, ha segnato anche il gol che poteva riaprire la partita ma gli è stato tolto con una decisione ingiusta e corretta. Nel senso che Kalulu non ostruiva la visuale più di quanto facesse tutta la folla di giocatori che Handanovic aveva davanti, ma non si può essere in fuorigioco davanti agli occhi del portiere avversario".

Secondo Sconcerti la differenza sta soprattutto nele punte. "L’Inter ha più facilità a segnare, ha attaccanti che individualmente sentono meglio la porta. Giroud tocca pochissimi palloni, come Lautaro, ma non ha la facilità di renderli tutti pericolosi. Giroud fa gol o non pesa sulla partita. L’Inter può aspettare Lautaro perché ha comunque Dzeko, Sanchez, o Correa che poi inventa per Lautaro la palla del 2-0. Noi diamo per cultura più importanza a chi non subisce gol e, come tutto, anche questo pesa sulle partite. Ma vince sempre chi ne segna uno in più. L’Inter ha questa maggiore leggerezza nel risolvere le gare".