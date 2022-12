"Cosa temo da qui allo scudetto? Da tifoso: che non ce lo facciano vincere... Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord. Seconda paura: come ripartiremo dopo il Mondiale. C’è solo una cosa peggiore degli infortuni: stare fermi. Con l’Inter, gara chiave, scopriremo se siamo quelli di prima". Parola di Roberto Saviano, noto autore di fede azzurra intervistato da La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla ripresa del campionato.