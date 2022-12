Arrigo Sacchi dà i voti alle big in questa prima parte di stagione attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport. Per l'Inter arriva un 6 in pagella, giustificato con la seguente analisi "I nerazzurri, finora, sono stati molto altalenanti, sia in campionato sia in Champions - il commento dell'ex tecnico -. Troppi alti e bassi hanno condizionato il percorso. Però quella di Inzaghi è una grande rosa: esperta, fisicamente forte, ottima tecnicamente. Fatica a essere sempre al top ed è su questo aspetto che si deve lavorare.