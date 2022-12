Pensa anche che lo scudetto, con otto punti di vantaggio, sia già indirizzato?

"Neanche a sospettarlo. Il campionato è lungo, adesso si entrerà nel vivo. Poi, se si può dire, servirà anche una botta di....Meno infortuni, condizione sempre esuberante, un episodio che ti gira nel momento giusto, pure un errore arbitrale che possa incidere in un senso o nell’altro".



Non ha detto chi lo vincerà questo scudetto.

"E stia sicuro che non glielo dico. Io sono scaramantico, e indovini un po’ perché? E quindi, andiamo avanti".



Il Mondiale è entrato nel vivo e il colpo basso dell’eliminazione della Spagna è freschissimo.

"Ed è tremendo. Ma il calcio è impietoso. Bisogna guardare avanti e superare questo momento. La finale è scritta, adesso: Francia-Brasile, non si scappa. Erano le favorite prima che si cominciasse, lo sono a maggior ragione adesso che hanno dimostrato la loro forza".