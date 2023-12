Non ci sono problemi per Isaac Success. Il giocatore, spiega Tuttosport, è uscito dopo pochi minuti nella sfida contro il Verona ma sarà a disposizione per la gara con l'Inter. Da capire se Cioffi lo prenderà in considerazione per il confronto di domani anche come possibile titolare, anche se la coppia d'attacco Lucca-Thauvin si è ritagliata un ruolo da protagonista e scalpita per essere ancora in campo dal 1'.