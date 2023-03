Ultime ore di riflessione per Leonardo Semplici prima di Spezia-Inter di domani. Con Reca squalificato e Ampadu in forse, bisognerà reinventare la difesa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Caldara o Nikolau si adatteranno a sinistra, oppure giocherà Ferrer. A centrocampo possibile forfait di Ekdal. In avanti Semplici sta pensando alla possibile coppia con Shomurodov e Nzola.