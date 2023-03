Appena scesa in campo contro il Friburgo in Europa League, la Juventus deve già prepararsi per la sfida di campionato contro l'Inter. Occhi, come scrive Tuttosport, sul possibile recupero di Milik, fermo da fine gennaio. "Potrebbe anticipare la sua convocazione e quindi essere a disposizione per il match", riporta il quotidiano. Da verificare la situazione di Bonucci, fuori coi tedeschi, così come Miretti, in panchina in Germania.