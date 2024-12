Il responsabile medico della Lazio, Ivo Pulcini, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Il Messaggero, dopo quanto avvenuto con Edoardo Bove in Fiorentina-Inter. "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A - rivela - ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio". Secondo il quotidiano venne visitato in tre differenti cliniche, ma alla fine il "no" rimase fermo.

Pulcini parla poi di quanto accaduto al centrocampista della Fiorentina. "Escludo una crisi epilettica improvvisa se non l'aveva mai avuta in passato. Se dovessero essere riscontrate aritmie, andrebbe valutato con diverse prove da sforzo, ciclo ergometro, elettrocardiogramma e tac coronarica, la risonanza magnetica-cardiaca. Tutti i metodi con cui si dà o si nega l'idoneità a un soggetto. Certo, comunque rischierebbe di non poter più giocare in Serie A, ma solo in alcuni campionati all'estero. Mi sembra strano però non siano state riscontrate precedentemente dagli esami di idoneità con la Roma. Dipende però sempre dalle valutazioni soggettive dei medici e dalla propria esperienza sul campo".