Uno dei punti di forza dello Spezia, prossimo avversario dell'Inter, è il portiere Ivan Provedel. "Nel 2020-21 venivamo da una base, da un tecnico che imponeva il suo gioco, da una promozione. Quest’anno mister nuovo, squadra nuova, tanti giovani, ci siamo assemblati strada facendo", dice l'estremo difensore, che poi ricorda la personale prestazione dello scorso anno al Picco proprio contro i nerazzurri (gara finita in parità). "Ero diventato papà di mio figlio Alexander da due giorni, avevo sonno arretrato, ma tanta adrenalina. Feci alcuni interventi che ricordo bene, la squadra resse, loro erano in una posizione diversa da quella di oggi in classifica. Sabato devono vincere e faranno di tutto per farlo. Noi salvi? Diciamo che la pratica è in via di chiusura, ma non voglio parlare finché i numeri non ci daranno ragione".