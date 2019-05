Spazio alle strategie di mercato dell'Inter nella prima pagina di Tuttosport tra poche ore in edicola. Il nome per l'attacco è sempre quello di Edin Dzeko, in uscita dalla Roma e probabile regalo per Antonio Conte. A prescindere dal finale di campionato.

Dzeko per Conte: all'Inter anche senza Champions.

