"Un posto in Champions è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all’ultima giornata. Ma Lazio, Inter e Milan hanno qualcosa in più della Roma. L’Atalanta può diventare la mina vagante, della squadra di Gasperini mi piace un sacco Hojlund. E poi occhio alla Juventus, penalizzata ma anche lanciata". Lo dice Cesare Prandelli, ex c.t. dell’Italia vice campione d’Europa 2012, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Stasera, nel big match dell’Olimpico, chi rischia di più tra Roma e Juventus?

"Conta di più per la Juventus. La squadra di Allegri non può più sbagliare per rientrare e se non batte la Roma non potrà più sperare nell’impresa Champions. La forza dei giallorossi è Mourinho. José si è caricato tutte le responsabilità sulle proprie spalle per camuffare i limiti tecnici della squadra, che non è al livello delle concorrenti".