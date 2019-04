Rispondendo a un piccolo tifoso nella rubrica di Tuttosport chiamata 'Caro campione ti scrivo', Matteo Politano ha rilasciato queste dichiarazioni.

Cosa rappresenta per te il numero 16?

"Ho preso questo numero di maglia perché mia moglie e mio fratello sono nati entrambi il 16, la scelta è per loro".

Perché hai preferito l’Inter in estate?

"L’Inter credeva in me e me l’ha dimostrato volendomi fortemente. E io volevo l’Inter. È un onore e un orgoglio vestire questa maglia. Qui sono felice e voglio dare il meglio di me stesso per raggiungere il successo con questi colori".