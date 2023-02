Alexandre Pato , ex attaccante del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare del derby di stasera a San Siro.

Lei all’Inter ha fatto 3 gol in 7 partite: ci racconti cosa si prova a segnare in un derby.

"Pelle d’oca. Pensi tutta la settimana a quello, prima della partita a me formicolava la pancia e quando segni l’unica cosa che ti viene in mente è: ‘Mamma mia, quanto è bello…’. Ti senti come se avessi dieci chili di meno. Vedere la festa scudetto è stato rivivere la mia del 2011".

L'uomo del match potrebbe essere Leao in caso di successo milanista?

"Rafa può fare la differenza, ma a me piace molto anche Giroud. Lui è amico del gol, e nel derby sa già come si fa".