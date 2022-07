Negli ultimi giorni sono circolate notizie allarmanti circa la salute di Daniel Passarella, ex difensore di Inter e Fiorentina in Italia. Lo stesso argentino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, smentisce seccamente le illazioni: "Ho 69 anni e ne ho già viste di tutti i colori, per cui non mi sorprendo più di niente. Conosco il mondo dell’informazione e so che c’è sempre più gente che vuole stupire pubblicando notizie di ogni genere, speculando soprattutto sulle persone famose", dice.

Nel suo caso, però, si è parlato di gravi malattie. Non c’è nemmeno un lontano fondo di verità?

"Io posso assicurare tutti, anche i tanti amici italiani, che sto bene e per fortuna non ho nessuna di quelle malattie di cui non conosco nemmeno il nome. Ho soltanto avuto un po’ di depressione, questo sì, perché abbiamo attraversato tutti un brutto periodo, ma niente di più. Può succedere a tutti di essere tristi e chissà quante milioni di persone nel mondo si sono sentite depresse come me, ma da qui ad andare oltre ce ne vuole".