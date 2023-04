Ernesto Paolillo parla a Tuttomercatoweb nel giorno di Inter-Benfica, mettendo in luce l'importanza dell'appuntamento in chiave futura. "Sarebbe molto importante, anzitutto aumentano i premi distribuiti dall'UEFA, per una società che è in deficit e che ha problemi finanziari sarebbe un'iniezione di liquidità importante, anche se non risolutiva, per superare il momento. A livello di brand, una semifinale è tanta roba", dice Paolillo.

Secondo l'ex dirigente interista il rendimento tra campionato e Coppa è "incomprensibile". E ha una motivazione. "Quando non uno, ma ben quattro attaccanti non segnano da mesi, il problema non sarà mica loro ma è di gioco - spiega - Quarto posto più importante che arrivare in finale di Champions? Assolutamente sì, perché prelude a tante entrate durante il prossimo anno nelle partite di Champions. E quindi permette alla proprietà ulteriori incassi".