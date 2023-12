Voti alti per i nerazzurri anche da Tuttosport, che premia in particolare il condottiero, ossia Simone Inzaghi.

Sommer 6 Serata tranquilla e clean sheet numero 10.

Bisseck 7 Alla prima da titolare in campionato dopo le prove in Champions, è sicuro e intraprendente.

Acerbi 6.5 Vero è che a Lucca non è che capitino tantissime occasioni, ma Acerbi è sempre una certezza: di lì, non si passa.

Bastoni 7 Rientra da titolare ed è subito autore di un grande match in cui sforna i soliti cross col contagiri per i compagni: una gioia per gli occhi. Carlos Augusto (11’ st) 6 Inzaghi ci ha preso gusto a schierarlo, lui risponde presente.

Darmian 6.5 Schierato esterno a destra, scala dietro quando Bisseck sale, poi passa esterno di sinistra sul finale per dar respiro a Dimarco: sta dappertutto bene.

Barella 7 La solita partita generosa del centrocampista azzurro, che non trova opposizione negli avversari.

Calhanoglu 7.5 Dopo la prodezza di Napoli, al 25’ prova a ripetersi ma la sfera finisce fuori di centimetri. Dal dischetto, però, è implacabile e fa pure assist a Dimarco: partita sontuosa. Asllani (26’ st) 6 Dà ritmo alla squadra.

Mkhitaryan 6.5 La palla con la quale pesca Thuram per il 3-0 è un cioccolatino per palati fini. Sensi (34’ st) ng.

Dimarco 7 Dopo la palla del palo servita a Lautaro, trova un gol chirurgico che corona un gran match. Cuadrado (26’ st) 6 Altri minuti importanti.

Thuram 7 Nel primo tempo è meno dentro al gioco di Lautaro, ma quando serve sbuca alle spalle di Perez e insacca. Arnautovic (11’ st) 6 Tiene su bene la squadra.

Martinez 7.5 Palo di testa al minuto 10, si procura il rigore dell’1-0, recupera il pallone che dà il là all’azione del 2-0, segna il 4-0 ed è sempre il lider máximo dell’Inter.

All. Inzaghi 8 Azzecca le scelte, gestisce bene i giocatori, non ne sbaglia una.