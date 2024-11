Buoni voti per l'Inter su Tuttosport dopo la prova contro il Lipsia. Si parte con il 6,5 a Sommer, decisivo con una parata dopo 68' e sempre connesso. Voto 6 a Pavard, presto infortunato e sostituito da Bisseck che prende un bel 6,5 con l'ennesima bella prova. Stesso voto per Bastoni, copre e imposta, mentre De Vrij arriva al 7 grazie anche all'autogol procurato.

A centrocampo un Dumfries da 6,5, dominante anche se manca nella conclusione. Sufficiente Barella, poi un altro 6,5 per Calhanoglu (prova notevole se non fose per la palla persa che manda in porta Neus) e Zielinski (buona gara).

Sulla stessa linea la prova di Dimarco, padrone della faascia. Si fermano al 6 sia il subentrato Mkhitaryan che i due attaccanti titolari e i subentrati. Più nello specifico, Lautaro lavora tanto per la squadra, Taremi recupera palloni ma non incide al tiro, mentre Arnautovic si dà da fare e Thuram meriterebbe di più in due occasioni (compreso il fallo fiscalissimo che gli fischiano su Lukeba).

Voto 7 per Inzaghi: per una notte è in vetta alla classifica di Champions con una perfetta gestione delle risorse.

L'arbitro Pinheiro è da 5,5 soprattutto per il fischio nell'azione di Thuram nel finale che manda in porta Mkhitaryan.