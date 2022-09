Tante insufficienze nelle pagelle di Tuttosport per l'Inter di Simone Inzaghi , sconfitta ieri 3-1 dall'Udinese nel lunch match della 7a giornata di Serie A. "Disastroso" , è l'aggettivo usato per il peggiore in campo, Stefan De Vrij : per l'olandese, entrato nei minuti finale di gara e colpevole nell'azione del 2-1 dell'Udinese, voto 4.

Bocciatura pesante anche per Correa e Bastoni (4,5), rimandati anche Skriniar, Brozovic, Mkhitarayan, Gagliardini e Lautaro Martinez (5). Appena sotto la sufficienza Dumfries e Darmian (5,5), mentre a salvarsi sono in pochi: sufficienze solo per Handanovic, Dimarco, Barella e D'Ambrosio. Il migliore in campo è Acerbi, per l'ex Lazio voto 6.5: "Tra i pochi a restare in linea di galleggiamento: un errore sostituirlo".

Dura condanna anche a Inzaghi, per il tecnico nerazzurro voto 4,5. "Provare a dare una scossa con due cambi nel primo tempo può essere un’idea, ma risulta difficile riuscirci con Gagliardini. Gli errori più grossi però li commette togliendo Dzeko, l’unico in grado di far alzare la squadra, e mettendo De Vrij nella fase più delicata del match", il commento di Tuttosport.