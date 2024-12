Sommer 6 Attento sul sinistro di Cancellieri.

Bisseck 6.5 Un disimpegno così così nel primo tempo, poi è sempre attento. Sua la spizzata di testa sul 3-0 di Thuram.

De Vrij 6 In gestione su Bonny, preciso per 90 minuti, peccato l'incespico prima dell'autogol di Darmian.

Bastoni 6 Meno tambureggiante del solito, appoggia con cautela la fase offensiva per non lasciare troppi metri a Man. Darmian (30’ st) 5.5 Sfortunato nella deviazione nella propria porta.

Dumfries 6.5 Un incrocio dei pali clamoroso, abbinato alle consuete letture “ritardate”. Potrebbe sfondare di più a destra, ma gli manca sempre il guizzo finale.

Barella 7 Nel primo tempo svaria tanto, sbaglia pure molto, ma lancia Dimarco sull’1-0. Il gol del 2-0 è però una perla: gran controllo di petto e finta letale su Valeri e Suzuki prima di segnare.

Calhanoglu 6 Si abbassa tanto, forse troppo e manca un po’ di incisività nel giro palla. Asllani (26’ st) 6 Fa il suo.

Mkhitaryan 7.5 Cinque minuti di impressioni, poi lievita e insieme a Dimarco diventa un fattore. Duetta con l’esterno sull’1-0, si inventa un lancio straordinario sul 2-0 e gioca da maestro.

Dimarco 7 Una spina nel fianco per Hainaut, è in costante propensione offensiva. Diversi cross e la magia sul gol: tacco a smarcarsi e destro preciso. Buchanan (26’ st) 6 Minuti per crescere.

Thuram 7 Tanti scatti in profondità, spesso però non premiati dai compagni. Nella ripresa sale di tono con giocate di classe e poi è puntuale sul 3-0. Correa (26’ st) 6 Pimpante, lancia altri segnali incoraggianti.

Lautaro 5 Quando non gira, non gira. Tre gol falliti: clamoroso il primo, sfortunato il secondo, impreciso il terzo. Si guadagna due rigori, tolti però giustamente dal Var. Urge una benedizione.

All. Inzaghi 7 Dopo Firenze era importante ripartire con una vittoria, missione compiuta.