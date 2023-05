Nessun bocciato tra i nerazzurri nelle pagelle di Tuttosport dopo il 3-2 all'Atalanta che vale il pass per la prossima Champions League.

Onana 6 Su Hojlund come su Koopmeiners, lui è sempre pronto a fare il suo.

D'Ambrosio 6 Prestazione solida con l’unico neo in occasione del gol di Pasalic. Darmian (38’ st) ng

Acerbi 7 Vede un biondo e decide di fare le prove generali per quando ci sarà Haaland: insuperabile.

Bastoni 6.5 Una partita attenta in difesa (tranne un eccesso di sicurezza nella ripresa) e propositiva in attacco. De Vrij (36’ st) ng

Dumfries 6 Zappacosta lo costringe anche alla fase difensiva, ma svolge bene i suoi compiti.

Barella 7.5 Il gol, la corsa, lo spirito: solita partita da grande centrocampista. Asllani (36’ st) ng

Brozovic 7 Menomale che non è un tassista, il suo contachilometri è sempre in funzione e fa pure un assist a Lautaro.

Calhanoglu 6.5 Un gol annullato per fuorigioco (giusto) e una punizione che finisce fuori per un’inezia e tanta classe.

Dimarco 6.5 Sportiello gli dice due volte di no (e poi segna Barella), anzi tre con la botta del 14’: spina nel fianco. Gosens (25’ st) 6 Attento su tutti i palloni

Lukaku 8 Quaranta secondi e la butta già dentro. La palla che dà poi sul 3-1 a Brozo è spettacolare. Dzeko (36’ st) ng

Martinez 7.5 Segna il gol che chiude il match dopo una partita di grandi numeri e tanti colpi presi.

All. Inzaghi 7 Anche l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions è centrato: partita perfetta.