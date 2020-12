Voti molto molto ristretti quelli della Gazzetta dello Sport per i giocatori dell'Inter, nonostante il successo nello scontro diretto sul Napoli. Super Handanovic migliore in campo (8), seguito dal solito Barella (7). Bene anche Conte e Darmian (6,5), poi soltanto sufficienze (Skriniar, Gagliardini, Young, Lukaku, Sensi e Hakimi) e 5,5 (De Vrij, Bastoni e Lautaro). Brozovic (5) valutato come peggiore in campo. Senza voto D'Ambrosio.