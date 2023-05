L'Inter si merita un sette pieno, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, dopo la bella prestazione messa in mostra a San Siro contro la Lazio. Lo stesso voto va al suo allenatore, Simone Inzaghi, per aver messo in campo una squadra "sempre in controllo e al centro dell'inquadratura". In campo, tanti i giocatori sugli scudi, a partire dal migliore in campo Lautaro Martinez, premiato con un 8 in pagella: "Sul lancio di Dumfries fa le prove tecniche del gol. Poi non perdona sugli assist di Lukaku e... Vecino. Lukaku gli fa largo, crea vuoti che Lautaro colma col cinismo dell'avvoltoio. Imprescindibile". Un gradino sotto il Toro troviamo ben sette compagni: Onana, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lukaku e Gosens. Bastoni, Darmian, Dumfries e Calhanoglu si fermano a 6,5, mentre D'Ambrosio si deve accontentare di un 6.

Due le note negative, entrambi ex della sfida: Correa (5) e Acerbi, il peggiore in campo con 4 (La prima partita sbagliata proprio contro la Lazio: il calcio è materia per psicanalisti. Regala il gol, poi scivola e innesca un altro contropiede che poteva finire malissimo. Giornataccia".