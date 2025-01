Pagelle della Gazzetta dello Sport: tre bocciati e Sommer (7) addirittura migliore in campo: "Allunga sul palo la traiettoria di Moro, grande riflesso su Odgaard, attento sul primo palo su Orsolini: per la seconda partita consecutiva l’Inter deve ringraziare lui, gli errori di Riad sono dimenticati".

Passo indietro per Asllani (4,5) dopo la buona prova di Venezia: "Almeno tre palloni pericolosissimi persi in uscita, il solito difetto di fare sempre un tocco in più, sovrastato dal centrocampo del Bologna: appena si alza il livello, va in difficoltà. Esce tra i fischi di San Siro".

Molto bene Lautaro (7): "Tante cose da vecchio Lautaro: da tempo non era fisicamente così vivo. Il gol gli fa da trampolino: tante giocate spalle alla porta e una buona sintonia con Thuram. Almeno qui, Inzaghi può sorridere".

Delude Taremi (5): "Una chance e mezza fallite che fanno perdere la pazienza anche a Inzaghi, diversi passaggi all’indietro che fanno imbestialire San Siro. Dà l’impressione di non essere sintonizzato sulle frequenze di una gara elettrica".

Il 6,5 è per Dumfries, Barella, Thuram e Dimarco; 6 a Darmian, De Vrij, Zielinski, Carlos e Pavard. Sotto la sufficienza Frattesi (5,5), senza voto Buchanan.

Inzaghi (6): "Assai nervoso fin dal minuto uno per la direzione di gara, alla fine discute anche con Italiano. Le prova tutte per vincere, ma le assenze a centrocampo pesano troppo e il gioco inevitabilmente ne risente".