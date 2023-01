Lautaro migliore in campo (7) nel match dell'Inter contro il Verona deciso proprio da un suo gol. Il Toro viene premiato dalla Gazzetta dello Sport con il voto più alto nelle pagelle, mezzo gradino più in alto per Skriniar, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sufficienti le prove di Onana, Acerbi, Bastoni, Asllani, Barella, Dimarco e lo stesso Inzaghi. Dietro la lavagna ci finiscono Darmian, Gagliardini e Gosens (5,5) più Dzeko (5), peggiore in campo con Correa.