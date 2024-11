Ottima prova degli interisti in Nazionale nella difficile trasferta di Bruxelles con il Belgio. I quattro nerazzurri impiegati dall'inizio da Spalletti hanno tutti fatto bene come confermato anche dalle pagelle della Gazzetta dello Sport.

6,5 Bastoni - Ha l’errore dell’Olimpico da farsi perdonare, governa e accorcia sempre con attenzione, senza prendersi rischi. L’unico, un giallo su Lukaku.

6,5 Frattesi - Moto perpetuo e gol solo sfiorato: un attimo di esitazione su visione di Barella. Lui ce l’avrebbe per Retegui, l’unico inciampo regala una chance a Openda.

6,5 Dimarco - Meno cercato del solito, anche se a contachilometri attivo avrebbe campo da rubare a Castagne. Prezioso almeno due volte in ripiegamenti difensivi.

7 Barella - Non facile galleggiare così in un ruolo “nuovo”, ma partecipa due volte all’1-0, ha un’intuizione geniale per Frattesi e ronza disturbando Onana.