Super Thuram anche nelle pagelle del Corriere dello Sport, con il francese che viene valutato anche più di Carlos Augusto. Male Lautaro e male Dimarco.

S. Inzaghi (all.) 6 La sua Inter non è scintillante come al solito, soprattutto dal punto di vista della concentrazione. Ha il merito di tentare sempre di tenere alto il livello mentale dei suoi.

Sommer 6,5 Per un’ora prende solo il freddo di San Siro, poi risponde perfettamente sul tiro ravvicinato di Nico Paz e salva i suoi.

Bisseck 6,5 C’è poco da difendere, ma quando si fanno vivi gli avanti comaschi lui risponde presente, soprattutto col fisico.

De Vrij (29’ st) sv

A. Bastoni 6,5 In Nazionale lo si vede spesso da centrale dei tre, molto meno in nerazzurro. Fa il suo ruolo senza alcun problema.

Carlos Augusto 7 Un errore iniziale fa innervosire Inzaghi, ma non c’è modo migliore per farsi perdonare se non con il gol che sblocca la gara. Va in cielo per l’1-0 per la seconda rete di fila, salva letteralmente un gol già fatto a metà ripresa.

Dumfries 6 È in un periodo positivo. Il Como non gli lascia grande spazio per galoppare. Lui, comunque, si propone sempre.

Barella 6 Ha due gol potenziali sul taccuino, ma sia Lautaro che Dimarco non lo servono preferendo tirare invano. Solita sostanza.

Zielinski (29’ st) sv

Calhanoglu 7 Fa quasi paura come un giocatore della sua tecnica, capace di calciare magicamente il corner del vantaggio, aggredisca ogni pallone come il più classico dei mediani. Al top nel mondo.

Mkhitaryan 5,5 Poco appariscente, è vero, ma gestisce spesso il pallone con pazienza. Tranne alla fine, quando un suo errore regala un’azione pericolosa al Como.

Frattesi (45’ st) sv

Dimarco 5,5 Non serve a Barella un pallone d’oro preferendo tirare. Meno presente del solito in zona cross grazie alle marcature comasche; ha il cross del 2-0 sul piede, ma lo sbaglia nella misura. Non da lui.

M. Thuram 7,5 La sua partita è piena di cose talmente devastanti, tra accelerazioni e giocate varie, che poteva essere incoronata solo dal gol bellissimo nel finale.

L. Martinez 5,5 Altra partita senza gol e con un po’ troppi errori di precisione e di lucidità. Prova l’eurogol con un pallonetto da fuori area quasi tottiano: non va.

Taremi (45’ st) sv