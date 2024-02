Voti alti ma non altissimi sul Corriere dello Sport per i nerazzurri che hanno espugnato 4-2 l'Olimpico. Spicca il 7,5 a Sommer e quello a Thuram. Molto punitivo il 4,5 a Pavard.

S. Inzaghi (all.) 7 In panchina Farris. Ha vinto proabilmente la partita che può consegnargli il campionato. Squadra imprecisa nel primo tempo e che, anomalia, viene rimontata. Poi nella ripresa ecco lo “switch” ed esce la vera Inter. Quella che non lascia agli avversari il tempo di ragionare, che pressa, che anche con le giocate individuali riesce a ribaltarla nuovamente per un ko forse anche esagerato. La scossa di Thuram ha risvegliato la squadra e riacceso il miglior gioco della Serie A.

Sommer 7,5 Si presenta in smoking con una super parata su El Shaarawy. Difficile invece intervenire sui due gol giallorossi, mentre la chiusura su Lukaku e la respinta sul bolide di Pellegrini sono da applausi a scena aperta. C’è tanto Sommer nella vittoria nerazzurra: altra scelta perfetta dell’Inter per sostituire Onana.

Pavard 4,5 Un sonno profondo, prima su Mancini, poi su El Shaarawy. Concede spazio al centrale giallorosso e può solo guardare il pallone entrare in porta. Poi non stringe su El Shaarawy e lo lascia libero sul sinistro.

Acerbi 6,5 Nel giorno del suo compleanno si regala un gol che vale tanto per lui e per la sua Inter. In trasferta non aveva mai segnato con la maglia nerazzurra, è invece il suo secondo gol alla Roma. Qualche sbavatura difensiva, ma alla fine esce dal suo ex derby con tre punti e una rete pesante.

De Vrij (17’ st) 6 Buon impatto sulla partita. Preciso e attento in quello che anche lui - come Acerbi - può considerarsi un derby.

Bastoni 7 Muro in difesa, letale in attacco. Chiude le incursioni giallorosse, perfetto nelle uscite e nei contrasti in diagonale. Poi quel gol che chiude la partita e gli regala la prima esultanza stagionale. A ventiquattro anni è il miglior centrale italiano senza se e senza ma.

Darmian 6,5 Quel passettino provvidenziale per rimanere in gioco e servire l’assist del 2-2. Pericoloso nelle sue salite, ma anche attento a non esporre troppo la sua difesa.

Dumfries (29’ st) 5,5 Poca spinta, più guardingo del solito e non sempre perfetto in copertura.

Barella 5,5 Perde una palla - fuori posizione - incomprensibile innescando il contropiede giallorosso sul raddoppio. Si riscatta parzialmente innescando bene Darmian per il gol di Thuram. Un secondo tempo diverso, così come tutta la squadra.

Calhanoglu 6 Pulisce palloni e li smista nonostante la pressione avversaria. Punto di riferimento del centrocampo nerazzurro per la distribuzion del pallone.

Mkhitaryan 7 Prima innesca il gol del 2-2, poi quello del vantaggio. L’armeno ex della partita è ovunque e fa la differenza nella doppia fase. Vince tutti i contrasti e guadagna tanti possessi. Un rimpianto in più per l’Olimpico, come ogni anno, averlo lasciato andare via a zero.

Dimarco 6 Dai suoi piedi nascono i due vantaggi nerazzurri. Una spina nel fianco perenne per Karsdorp che nel secondo tempo non vede oltre la sua metà campo. Si perde però Lukaku in area, e deve ringraziarlo per avergli evitato la frittata.

Carlos Augusto (29’ st) 6 Ha vita facie su Karsdorp. Entrando con la squadra in vantaggio è più attento alle chiusure che ad avanzare sulla fascia. Il vantaggio dei cambi di qualità è questo: anche lui dà tante garanzie a Inzaghi quando viene utilizzato.

Thuram 7,5 Nove palloni toccati nel primo tempo, poi nella ripresa gli sono bastati i primi due tocchi per segnare una doppietta letale e che si aggiunge a gol decisivo nella gara d’andata a San Siro. Da fantasma a supereroe, l’uomo in più per Inzaghi che probabilmente ha consegnato all’Inter lo scudetto. E il duello a distanza con Lukaku, neanche a dirlo l’ha vinto lui.

Sanchez (42’ st) sv

Lautaro Martinez 5,5 Fa più fatica del solito, lavora tanto però per lasciare spazio ai movimenti del suo collega di reparto. Ma dal suo piede arriva un solo tiro: un’anomalia per lui.

Arnautovic (29’ st) 6,5 Si fa trovare al posto giusto per servire l’assist a Bastoni che condanna definitivamente la Roma.