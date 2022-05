"Record di gol in un singolo campionato per il Toro: adesso sono diciannove. Un doppio ruggito, Lautaro di prepotenza guida la riscossa". È il giudizio del Corriere dello Sport, accompagnato dal voto 8, sulla prestazione dell'argentino in Inter-Empoli. Nelle pagelle del quotidiano romano spiccano anche il 7,5 di Perisic e il 7 di Calhanoglu, mentre Inzaghi, Barella, Brozovic e Sanchez sono da 6,5. Poi ci sono i 6 di Dimarco, D'Ambrosio, Dumfries e Vidal, seguiti dalle insufficienza di Handanovic e Dzeko (5,5), ma anche di Correa e Skriniar (5). Il peggiore è De Vrij: 4,5 perché "in bambola più di una volta, soprattutto in quella prima mezzora da incubo".