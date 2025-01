Solo un bocciato tra i nerazzurri nelle pagelle del Corriere dello Sport dopo il pesantissimo 1-0 di Praga. Spicca il 7 di Lautaro e quello di De Vrij, mentre il 5,5 è per il compagno di reparto Thuram.

S. Inzaghi (all.) 6,5 L’importante era avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo, anche se era lecito aspettarsi qualcosa in più dopo una partenza così fulminea. Il tecnico confida che i suoi ritrovino al più presto una maggior brillantezza.

Sommer 6,5 Non si fida del terreno così insidioso. Rispondendo a dovere, chiude qualsiasi conto aperto con Birmancevic.

Pavard 6 L’infortunio è soltanto un vecchio ricordo. Tiene botta anche quando gli avversari aumentano la spinta verso l’area nerazzurra.

De Vrij 7 Ormai costretto agli straordinari per via dei malanni di Acerbi. Nonostante tutto non tradisce il minimo affanno nel guidare con maestria l’intero reparto.

A. Bastoni 6,5 Difficile giocare una partita più completa di così. Difende bene, imposta con giudizio e sfodera anche l’assist per Lautaro sul gol decisivo.

Dumfries 6 Si becca un giallo dopo soli sei minuti e, poco prima di uscire nella ripresa, gli viene annullato per fuorigioco il possibile gol del raddoppio.

Darmian (18’ st) 6 Come al solito è sinonimo di garanzia. Porta a termine le operazioni per condurre la nave in porto.

Barella 6,5 Gioca con la diffida sul groppone la sua ottava gara di fila da titolare. Anche lui ha sulla coscienza un gol mancato da ottima posizione.

Frattesi (18’ st) 6,5 Subentra con il piglio giusto e si rende anche pericoloso con un potente destro da fuori.

Asllani 6 Viene confermato in regia con la speranza che possa definitivamente salire di tono. Calcia troppo alto con il sinistro nel primo tempo.

Zielinski (26’ st) 6 Entra per dare manforte da regista in un finale tiratissimo.

Mkhitaryan 6 Dà l’impressione di calare con il passare dei minuti. E infatti nella ripresa sbaglia qualche appoggio di troppo.

Dimarco 6 Rimane sulle sue nella prima frazione, poi nel secondo tempo sale di tono e con un destro estemporaneo va vicino al gol.

Carlos Augusto (26’ st) 6,5 In pieno recupero si fa notare con un intervento d’autore in piena area.

M. Thuram 5,5 Per la prima volta in questa Champions parte titolare in coppia con Lautaro. Rispetto al compagno, non riesce però a entrare del tutto in partita.

Lautaro 7 Continua la sua striscia positiva da ritrovato goleador e in avvio cala subito il gol da tre punti. Meno spietato nella ripresa, quando il portiere avversario gli dice comodamente di no.

Taremi (37’ st) sv