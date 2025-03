Partita complicata per l'Inter contro il Monza, risolta da Inzaghi soprattutto con le sostituzioni. Ecco i voti e i giudizi del Cosport.

S. Inzaghi (all.) 6,5 La vince praticamente con i cambi, intervenendo al momento giusto e in maniera chirurgica quando sta per mettersi molto male.

J. Martinez 6 Il Monza conclude poco, ma a conti fatti gli fa molto male.

Pavard 5 Molto meno preciso del solito, tanto che quando non accorcia con i tempi giusti presta il fianco alla prodezza di Keita.

Bisseck (1’ st) 6,5 Si propone molto di più rispetto a Pavard, anche per far valere i centimetri quando c’è bisogno, come nel caso dell’assist per Calhanoglu.

De Vrij 5,5 All’intervallo rimane negli spogliatoi, dopo che il tacco di Mota Carvalho gli fa perdere la bussola permettendo al Monza di andarsene dritto in porta.

Carlos Augusto (1’ st) 6,5 Contro la sua ex squadra torna arruolabile dopo quasi tre settimane ai box. Si ripresenta con l’assist decisivo sul terzo gol.

Acerbi 6 Parte ancora da braccetto sinistro, si cimenta più volte nel superare il centrocampo, poi nella ripresa torna al centro della difesa.

Dumfries 6,5 Più volte pericoloso in zona gol e alquanto efficace con l’assist per Arnautovic.

Barella 6 Accusa sul piano fisico le tante partite giocate in serie.

Calhanoglu 7 Legge in maniera errata l’avvio dell’azione che porta al vantaggio brianzolo. Si fa perdonare con il destro di collo esterno che spedisce all’angolino.

Mkhitaryan 6 Avvia l’azione che porta al gol di Arnautovic, confermando che diventa letale quando tocca meno volte possibile il pallone.

Zielinski (25’ st) sv

Correa (28’ st) 6 Con lui Inzaghi si gioca l’ultimo cambio dopo il guaio toccato a Zielinski.

A. Bastoni 6 Si sacrifica ancora da esterno senza però trovare le giuste misure in un ruolo non suo. Nella ripresa torna alle mansioni di braccetto sinistro.

Arnautovic 7 Dopo l’inzuccata da tre punti contro la Fiorentina, ci mette ancora la testa prima sfiorando il gol e poi mettendolo a referto a fine primo tempo.

Thuram (25’ st) 6 Entra con il giusto piglio per creare subito alcuni pericoli. Si mangia il poker centrando il palo da posizione comoda.

L. Martinez 6,5 Ci prova e ci riprova in tutte le maniere dall’inizio alla fine. Gli annullano anche un gol, però lui c’è quando bisogna piazzare la mossa decisiva per causare l’autorete nel finale.