Hakan Calhanoglu non passerà al Galatasaray. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, non ci sono le condizioni per una trattativa con l'Inter, dopo i soldi spesi dal club turco per Osimhen. Sembra quindi che Calhanoglu continuerà in nerazzurro, anche dopo lo strappo con Lautaro Martinez.

D'altronde il centrocampista non ha fatto alcuna mossa per andare via e il Galatasaray ne ha fatta una ieri rinunciando di fatto all'operazione. Se poi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni o più, allora lo scenario potrebbe cambiare, ma ad oggi la prospettiva più concreta è che il giocatore si metta a disposizione di Chivu una volta smaltito il problema al polpaccio. Il tecnico è peraltro convinto di poter ricucire i rapporti interni allo spogliatoio.

Evidentemente, se Calhanoglu resterà, non ci sarà alcun arrivo di Ederson.