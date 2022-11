Inzaghi (all.) 7 La sua squadra parte con troppa frenesia addosso, subisce il gol poi la prodezza di Dzeko le consente di svoltare e da quel punto in poi la strada diventa tutto in discesa. Anche troppo per le colpe del Bologna.

Onana 6 È bravo e fortunato su Arnautovic, viene beffato dalla deviazione di Lykogiannis.

Skriniar 7 Sempre attento e applicato su Arnautovic sia di testa che di piede.

Acerbi 7 Non sbaglia un colpo, è sempre al posto giusto nel momento giusto

A. Bastoni 6,5 Perde un pallone che fa ripartire quelli del Bologna, poi con il passare dei minuti si riscatta.

Dumfries 6,5 Attacca in continuazione, da un suo pallone dalla fascia destra arriva la grande giocata di Dzeko che consente all’Inter di rivedere la luce.

Bellanova (17’ st) 6 Garantisce tanta corsa.

Barella 7 Schouten gli cade su un ginocchio, qualche attimo di ansia ma poi si riprende e si mette a correre e a rincorrere di nuovo.

Gagliardini (29’ st) sv Fa valere la sua struttura, anche se a partita praticamente finita.

Calhanoglu 7 Il solito geometra che costruisce gioco di qualità, da un suo angolo nasce il gol di Lautaro. Segna su rigore il gol del 5-1.

Asllani (29’ st) sv Trova lo spazio per colpire un palo.

Mkhitaryan 6,5 Bene, soprattutto nella fase di possesso palla anche se non si fa mai mancare neanche nell’altra.

Dimarco 8 Sale in continuazione, segna il gol del 2-1 con la complicità di Skorupski, a inizio secondo tempo firma il secondo gol con un tiro a giro sul quale Skorupski non può arrivare.

Gosens (17’ st) 7 Un pallone da destra a sinistra, come gli accadeva nell’Atalanta, e ritrova il gol.

Dzeko 7,5 Segna un gol da fenomeno, la sua semi-rovesciata che vale il pareggio è un’opera d’arte, a inizio secondo tempo colpisce di testa la traversa ma di sicuro è un gol sbagliato.

L. Martinez 7 Inzaghi chiude un occhio e lo manda in campo nonostante la serata in... discoteca, firma di testa il gol del 3-1.

Brozovic (17’ st) 6,5 Evidenzia i suoi progressi.