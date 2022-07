Scelto da Amazon Prime Video per commentare la prossima edizione della Champions League, Alessandro Nesta ha disegnato la sua griglia virtuale delle italiane che calcheranno i palcoscenici della coppa europea più importante: "L’Inter è la più attrezzata ad arrivare in fondo, poi la Juventus - dice l'ex difensore -. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile".