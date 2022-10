Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Thomas N’Kono, leggendario portiere del Cameru, si parla ovviamente di André Onana, reduce dalla delicata trasferta di Barcellona con l'Inter: "Per Onana si trattava di una partita complicata sotto l’aspetto ambientale e psicologico, con grande pressione. Per la posta in palio, per l’alternanza con Handanovic, perché si giocava nello stadio dove sognava di giocare da canterano del Barça. Ha dimostrato grande personalità: ci sono partite nelle quali non bastano o non contano sono le qualità tecniche, ci vuole qualcosa in più e André ha dimostrato grande solidità mentale".

Come ha visto il passaggio dall’Ajax all’Inter?

"Ognuno sceglie la sua strada, ma per me ha fatto benissimo, perché è arrivato in un campionato storico e in un grande club. Si tratta di un gran passo in avanti per la sua carriera".