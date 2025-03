Direzione di gara non banale per Zufferli a San Siro in Inter-Monza. Già al 23' un fatto di rilievo, ossia il gol annullato a Lautaro. Come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, il Toro tocca leggermente la palla con la mano destra prima di battere a rete. Dopo il controllo Var, il gol, come da regolamento, viene cancellato.

A fine frazione, lungo controllo Var anche per la rete segnata da Arnautovic in cui però è tutto buono: la posizione dell’austriaco è regolare, Dumfries che gli serve l’assist non fa fallo su Kyriakopoulos.

Poi occorre la validazione della goal line technology per accordare la rete del 3-2 interista: Turati respinge la palla quando è appena al di là della linea della porta.