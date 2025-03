Non impeccabile la prova di Chiffi in Inter-Udinese: come sottolinea la Gazzetta, all'appello mancano dei gialli, uno per tempo. Bene nelle due aree.

Nel dettaglio: al 44’ Ekkelenkamp entra male su Mkhytarian e qui manca il primo giallo. Al 3’ del secondo tempo, colpo appena fuori area di Ehizibue a Thuram (pestone anche qui): fallo e non certo rigore, Chiffi esita un po’ e non fischia nulla. Al 30’ st, Payero duro su Barella: manca un altro giallo.

Poi espulso Inzaghi che chiedeva il fallo su Correa minimizzando quello di Asllani (poi ammonito, dopo aver dato vantaggio) su Pafundi: lo erano entrambi.