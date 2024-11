Non convincente la direzione di gara di Pinheiro, 36enne fischietto portoghese che ha arbitrato Inter-Lipsia. Per il Corsport non merita la sufficienza: 5,5 per lui.

"Tecnicamente, metro non stabile: se non è fallo (e può non esserlo) su Dumfries di Lukeba in area del Lipsia, non lo era quella di Thuram sullo stesso Lukeba che ha portato all’annullamento della rete di Mkhitaryan", spiega il quotidiano romano. Ok i gialli per Pavard e Lukeba: i falli su Openda e Thuram non sono in chiara occasione, la direzione era verso l’esterno.