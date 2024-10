Il Corriere dello Sport boccia l'arbitro Marchetti: 5 in pagella per la direzione incerta di Empoli-Inter. Come sottolinea il quotidiano, si perde l’intervento di Goglichidze su Thuram anche se ben piazzato. E poco prima da Lissone gli avevano fatto annullare la rete di Darmian, avallata in campo: nel rimpallo con Viti, il pallone va a sbattere sul bracco destro prima che sulla coscia dallo stesso lato. Promosso, invece, Serra al VAR: 7 per lui.