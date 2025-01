Anche il Corriere dello Sport sottolinea l'errore di Chiffi nell'accordare all'Inter l'angolo dal quale poi nasce il gol dell'1-0. Gol, però, ritenuto regolare dal quotidiano romano: ce un contatto basso, leggero, tra le gambe di Scalvini e Dumfries, che guardano entrambi il pallone, e poi uno alto con l'appoggio a una mano dell'interista sulla schiena di quello dell'Atalanta. Troppo poco per fischiare il fallo. Sembra, dunque, giusto confermare la scelta di Chiffi di convalidare la rete, anche per la posizione di De Vrij, in fuorigioco geografico, ma non punibile poiché non disturba Carnesecchi.



Coerente anche la valutazione nel primo tempo, 41', del contatto tra Dumfries e Ruggeri. Mentre entrambi i giocatori cercano il pallone c'è un tocco gamba destra contro gamba destra, ma è lieve e il giocatore dell'Inter va giù in un secondo momento. Ci sta far proseguire.